Tak mieszka Rafał Trzaskowski. Stylowe mieszkanie w centrum Warszawy - zdjęcia [14.04.24] KP

Mieszkanie Rafała Trzaskowskiego urządzone jest w stylu eklektycznym. Zachwyca przestronnością i skupia się na detalach. Meble reprezentują styl vintage, a niektóre pamiątki to prawdziwe antyki, odziedziczone po rodzicach. Wnętrza domu prezydenta Warszawy pełne są książek, płyt CD, rodzinnych pamiątek i subtelnych bibelotów.

Rafał Trzaskowski został ponownie wybrany na prezydenta Warszawy. Urząd piastuje od 2018 roku. Polityk cieszy się sympatią i uznaniem nie tylko warszawiaków. Dowodem na to jest zwycięstwo już w pierwszej turze wyborów. Na co dzień czyta książki, spaceruje z psem, a jego mieszkanie to przytulny apartament w centrum Warszawy. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Rafał Trzaskowski.