Tak mieszka Paulina Smaszcz. Zobaczcie, jak urządziła się była żona Macieja Kurzajewskiego [zdjęcia]

Paulina Smaszcz - tak mieszka. Była żona Macieja Kurzajewskiego nie daje o sobie zapomnieć!

Paulina Smaszcz to znana dziennikarka, którą doskonale zna polska publiczność. W przeszłości próbowała swoich sił w modelingu. W 1996 roku wyszła za mąż za Macieja Kurzajewskiego, z którym doczekała się dwóch synów - Franciszka i Juliana. Para rozstała się po 23 latach małżeństwa. Wówczas ich relacje były poprawne i obydwoje potwierdzali w wywiadach wzajemny szacunek i sympatię. Przez lata była związana ze stacją TVN oraz Telewizją Polską.

Dziennikarka jest bez wątpienia ulubienicą mediów. Wszystko za sprawą tego, że Smaszcz regularnie odnosi się w swoich wypowiedziach (i postach!) do byłego męża i jego nowej partnerki - Kasi Cichopek. Była żona Macieja Kurzajewskiego ostatnio wypowiedziała się na temat Izabeli Janachowskiej - tancerki i ekspertki ślubnej. Smaszcz odniosła się do słów Janachowskiej - " "jak ktoś jest szczęśliwy, to nikogo nie atakuje", stwierdzając, że Janachowska nie jest w jej oczach ekspertem.