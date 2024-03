Tak mieszka Marta Paszkin z Rolnik szuka żony. Drewniana podłoga i piec kaflowy w kuchni [18.03.2024]

Rodzina Marty i Pawła znowu się powiększyła

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny byli uczestnikami 7. edycji programu Rolnik szuka żony, która była kręcona w 2020 roku. Kobieta od razu wpadła w oko rolnikowi, jednak niewiele brakowało, a doszłoby do rozstania. Podczas wizyty w gospodarstwie farmer niefortunnie zażartował i Marta była gotowa wyjechać. Ostatecznie mężczyzna wyjaśnił, co miał na myśli, a ich uczucie przetrwało do dzisiaj.

Kilka tygodni temu para powitała na świecie swoje drugie wspólne dziecko - córeczkę o imieniu Gracja. Marta i Paweł wychowują również 2-letniego Adasia oraz 10-letnią Stefanię, córkę Marty z poprzedniego związku.