Tak mieszka Klaudia El Dursi. Willa pod miastem i apartament z widokiem na starówkę - zdjęcia [4.07.24] KP

Zaliczana jest do grona czołowych celebrytek w Polsce, choć ostatnio jej wizerunek przechodzi trudny czas. Klaudia El Dursi to bydgoszczanka, która popularność zdobyła w programie "Top Model". Mimo że nie wygrała show, to udało jej się zdobyć angaż w Hotelu Paradise. Na co dzień celebrytka mieszka w Bydgoszczy, a jej mieszkanie to ekskluzywny apartament w samym sercu miasta.