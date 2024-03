Tak mieszka Klaudia El Dursi. Ekskluzywny apartament w centrum Bydgoszczy - zdjęcia [21.03.2024 r.]

Tak mieszka Klaudia El Dursi. Stylowy apartament z widokiem na bydgoską Brdę!

Klaudia El Dursi to rodowita bydgoszczanka, która z powodzeniem odnalazła się w polskim show-biznesie. Kilkanaście lat temu współpracowała z Kubą Wojewódzkim na planie jego show. Na koncie ma też epizodyczny udział w serialu "Brzydula".

Jej kariera nabrała dopiero tempa kilka lat temu, kiedy zgłosiła się na casting do programu "Top Model". Swoją historią oczarowała jury i jako pierwsza osoba w historii programu otrzymała złoty bilet - przepustkę do domu modelek. I choć nie udało jej się wygrać show, to udział w programie otworzył jej wiele drzwi.