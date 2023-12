Tak mieszka Katarzyna Zielińska. W jej domu już duch świąt Bożego Narodzenia [zdjęcia - 21.12.2023]

Magiczny klimat świąt w domu Katarzyny Zielińskiej

Jak jest w środku w domu Katarzyny Zielińskiej?

Teczka osobowa Katarzyny Zielińskiej

Katarzyna Zielińska skończyła Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Współpracuje z Teatrem Komedia i Teatrem Muzycznym „Roma”. Dużą popularność zawdzięcza serialowi "Barwy szczęścia", gdzie grała rolę Marty Walawskiej. Kasia Zielińska znana jest także z takich seriali jak "Przyjaciółki", "O mnie się nie martw" oraz "Zawsze warto". Polskie filmy z jej udziałem to "Plac Zbawiciela" "Mój Nikifor", "Listy do M.", "Listy do M. 2" czy "Och, Karol 2". Katarzyna Zielińska brała udział w popularnych programach rozrywkowych, między innymi "Jak oni śpiewają", "Gwiazdy tańczą na lodzie", "Taniec z gwiazdami" oraz "Twoja twarz brzmi znajomo".

► To może Cię zainteresować: Pomarańcze to owoce, które mają prozdrowotny wpływ na ludzki organizm. Te owoce są bogate w witaminy (szczególnie C), zawierają między innymi duże ilości żelaza, magnezu oraz fosforu, które są niezbędne w codziennej diecie. Nie wszyscy jednak mogą je spożywać. Wyjaśniamy, dlaczego i opisujemy, kto powinien ich unikać.

Przygotuj się do Bożego Narodzenia z redakcją "Expressu Bydgoskiego"

Do świąt Bożego Narodzenia zostało już niedużo czasu. W naszych artykułach znajdziesz przepisy na świąteczne potrawy, z także życzenia, które będziesz mógł wysłać do swojej rodziny, przyjaciół i znajomych. Znajdziesz różne - od religijnych i poważnych, po takie z przymrużerniem oka, żartobliwe. Zapraszamy do lektury tych artykułów:

► Nie zapomnij o złożeniu życzeń na Boże Narodzenie. Jeśli szukasz pomysłu na oryginalne i niebanalne życzenia na Wigilię i święta, zajrzyj do artykułu i wybierz te, które odpowiadają Ci najbardziej, Możesz skorzystać również z jednej z bezpłatnych grafik dołączonych do artykułu.

► Boże Narodzenie dla Wielu to czas duchowego wyciszenia i religijnej zadumy. W tym artykule znajdziesz propozycje poważnych i religijnych życzeń. Skorzystaj z nich i wyślij życzenia bożonarodzeniowe swoim bliskim.

► Złóż bliskim i rodzinie zabawne życzenia na Boże Narodzenie. Nie masz pomysłu na stworzenie czegoś od siebie? Skorzystaj z naszych propozycji, skopiuj je i wklej do wiadomości i wyślij. Krótkie, zabawne, w formie żartu.