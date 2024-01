Tak mieszka Ida Nowakowska. Apartament w Warszawie z pięknym widokiem [zdjęcia - 29.01.24]

Tak mieszka Ida Nowakowska. Marmur, biel i piękny widok na stolicę

Ida Nowakowska-Herndon urodziła się w 1990 roku w Warszawie. Jest córką pisarza Marka Nowakowskiego i Joanny Marii Żamojdo, siostrzenicy malarza Jana Lebensteina. Od dziecka ma podwójne obywatelstwo - amerykańskie i polskie. Rozpoznawalność przyniósł jej udział w tanecznym show TVN - "You Can Dance - po prostu tańcz!".

Jako nastolatka zagrała główną rolę w filmie Out of Reach u boku Stevena Seagala. Od 2018 roku jest związana z Telewizją Polską. Była prowadzącą wielu programów rozrywkowych, m.in. "Dance, Dance, Dance", "Ameryka da się lubić", czy "You Can Dance – Nowa generacja na TVP2".

