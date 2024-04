Tak mieszka i żyje na co dzień Rafał Maserak. Tancerz ma 4-letniego syna Leo [7.04.24 r.]

Rafał Maserak w Tańcu z gwiazdami

Od najmłodszych lat interesował się sportem - trenował taniec, piłkę nożną, koszykówkę oraz karate. W wieku dziesięciu lat rozpoczął regularne treningi tańca towarzyskiego, a jego tanecznymi partnerkami były m.in. Kamila Kajak oraz Magdalena Soszyńska.

W 2005 roku rozpoczął swoją wieloletnią przygodę z Tańcem z gwiazdami, która trwa do dziś. Rafał Maserak w roli instruktora tańca wystąpił w 24 z 26 edycji i śmiało można powiedzieć, że jest prawdziwym weteranem tanecznego show. W trwającej obecnie 27. edycji (14. jako Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami) zasiada w jury obok Iwony Pavlović, Ewy Kasprzyk i Tomasza Wygody.