Tak mieszka i żyje Małgorzata Socha. Ma piękną willę z ogrodem. Dom wart jest 2 miliony złotych [2.08.2023 r.]

Małgorzata Socha od 2012 roku gra Ingę Gruszewską, jedną z głównych bohaterek serialu "Przyjaciółki", emitowanego na antenie Polsatu. Oprócz ról w serialach, zagrała w filmie Piotra Wereśniaka "Wkręceni 2" (2015) i teledysku do piosenki „Aneta” (2016) Sławomira Zapały. W 2017 została bohaterką kolejnej piosenki Sławomira - „Małgosia Socha”, a także zaczęła występować w kampanii reklamowej sieci salonów meblowych „Agata”. Zagrała główną rolę w filmie Filipa Zylbera "Jak poślubić milionera" (2019 r.).

Teczka osobowa Małgorzaty Sochy - taka jest prywatnie

Małgorzata Socha urodziła się 23 kwietnia 1980 r. W młodości należała do zespołu „Gawęda” i uczęszczała na zajęcia do kółka teatralnego. Ukończyła XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie. Małgorzata Socha jest żoną inżyniera Krzysztofa Wiśniewskiego. Para pobrała się 5 lipca 2008 roku. Małżeństwo ma troje dzieci: Zofię (ur. 2013 r.), Barbarę (ur. 2017 r.) i Stanisława (ur. 2018 r.).

Pati to imię głównej bohaterki serialu o tym samym tytule, który od niedawna można oglądać na platformie Player. Serial to spin-off serialu "Skazana", gdzie Pati (Patrycja) była jedną z bohaterek.…

Ekranowy debiut miała w 1998 roku

Gdzie mieszka Małgorzata Socha?

Małgorzata Socha mieszka z rodziną w okolicy podwarszawskiej wsi Michałowic. Jej dom jest imponujący, ma ok. 350 merów kwadratowych powierzchni i w ubiegłym (2022 roku) wyceniono go na 2 miliony złotych. Budowę domu rozpoczęto w 2011 roku, a zakończono po trzech latach - w 2014. Małgorzata Socha jest zapaloną ogrodniczką, stąd przy domu znajduje się piękny ogród.

► To może Cię zainteresować: Dorota Gardias to znana i popularna dziennikarka TVN. Można ją oglądać jako prezenterkę pogody w stacji TVN, występuje także na antenie TVN Turbo i TVN Meteo Active. Mimo upływu lat, Dorota Gardias może pochwalić się sylwetką i urodą nastolatki! W czym tkwi sekret jej piękna? Popularna dziennikarka zdradziła, jak dba o swoją formę! W galerii zdjęć znajdziecie fotografie, na których można podziwiać piękna sylwetkę Doroty Gardias. Niedawno Dorota Gardias rozebrała się do naga przed kamerą - wideo znajdziecie w artykule.