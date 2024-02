Tak mieszka i podróżuje córka Teresy Werner. Joanna Garbos zachwyca urodą i figurą [1.02.24]

Kim jest Joanna Garbos?

Dla Teresy Werner, córka to jej oczko w głowie. "Staram się telefonicznie łączyć w wolnym czasie z córką, która mieszka w Częstochowie, z moją kochaną Asią. Jestem z niej tak dumna. Jak tylko o niej mówię, to się wzruszam. Ona też jest ze mnie dumna i jestem wdzięczna, że docenia to, co robię" - mówiła o córce w "Dzień Dobry TVN" gwiazda śląskiej piosenki.