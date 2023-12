Tak mieszka Dominika Chorosińska. Aktorka została ministrem kultury i dziedzictwa narodowego [zdjęcia - 5.12.2023 r.]

Tak mieszka Dominika Chorosińska z rodziną. Aktorka grająca niegdyś w "M ja Miłość" została Ministrem

Aktorstwo i kariera w polityce. Dominika Chorosińska została ministrem kultury

Chorosińska od kilkunastu lat związana jest z partią PIS. W wywiadach często podkreśla swoją wiarę i mocne przywiązanie do kościoła katolickiego. Od ponad dwudziestu lat jest żoną aktorka Michała Chorosińskiego , którego poznała jeszcze za czasów studiów. Mają wspólnie pięcioro dzieci. Wychowują również dziecko pochodzące z pozamałżeńskiego romansu aktorki z kompozytorem Tomaszem Hynkiem.

Na co dzień Dominika Chorosińska wraz z rodziną mieszka w Konstancinie-Jeziornie. To malownicza miejscowość położona nieopodal Warszawy. Dom aktorki urządzony jest w stylu tradycyjnym. Drewniane meble, białe ściany, duża ilość książek i obrazy. Widać przywiązanie aktorski do kultury. Posiadłość zaś otacza pokaźny ogród. Zobaczcie w poniższej galerii, jak mieszka Dominika Chorosińska - nowa minister kultury!