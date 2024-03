Tak mieszka Dagmara Kaźmierska. Jej przyjaźń z Marcinem Hakielem kwitnie - zdjęcia [5.03.2024]

Ogromna willa z przepychem. Tak mieszka Dagmara Kaźmierska. Jak "prawdziwa" królowa?

Popularność sprawiła, że zainteresował się nią Polsat. Kaźmierska dostała własny program "Dagmara szuka męża" , który cieszył się oglądalnością do tego stopnia, że stacja zastanawia się nad drugim sezonem show.

Dagmara Kaźmierska to celebrytka, która od kilku lat utrzymuje mocną pozycje w polskim show-biznesie. Popularność przyniósł jej udział w programie rozrywkowym "Królowe życia", gdzie wprowadzała widzów w swój nietypowy styl życia. Charyzmatyczna, przebojowa, z ogromnym poczuciem humoru - szybko zyskała sobie sympatię widzów.

Pełna przepychu willa Dagmary Kaźmierskiej. Tak mieszka "Królowa życia". Zatańczy z Marcinem Hakielem

Ta wiadomość wywołała spore poruszenie. Dagmara Kaźmierska zatańczy w nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Jej partnerem i instruktorem będzie... Marcin Hakiel. I choć media początkowo spekulowały o ich wzajemnej niechęci, to wszystko wskazuje na to, że para ma bardzo przyjacielskie stosunki. Czy uda im się wygrać "kryształową kulę"? To się okaże!