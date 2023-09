Tak mieszka Caroline Derpieński. Kontrowersyjna "gwiazda" wystąpiła u Kuby Wojewódzkiego - zdjęcia [6.09.2023]

Caroline Derpieński - tak mieszka. Luksusowe życie w Stanach to kłamstwo?

Caroline Derpieński jest modelką i influencerką, która od jakiegoś czasu pojawia się na warszawskich eventach. Zainteresowanie mediów zdobyła kontrowersyjnymi wyznaniami na temat swojego życia.

Modelka urodziła się w Stanach Zjednoczonych, jednak po rozwodzie rodziców przeniosła się z mamą do Białegostoku. W wieku 18 lat wyjechała do Miami. Jej narzeczony to 60 miliarder, o którym chętnie opowiada w wywiadach. Celebrytka podkreśla, że nie wychodzi z domu bez kilkudziesięciu dolarów w torebce.

