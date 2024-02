Tak mieszka Barbara Kurdej-Szatan. Dwupoziomowy apartament z widokiem na stolicę - zdjęcia [3.02.24 r.] KP

Wraz z rodziną, aktorka mieszka w dwupoziomowym apartamencie w ścisłym centrum Warszawy. Wystrój zachwycił internautów. Zobaczcie w poniższej galerii, jak mieszka Barbara Kurdej-Szatan. Szczegóły na kolejnych slajdach >>> Archiwum PPG Zobacz galerię (20 zdjęć)

Wesoła blondynka z reklamy "Play'a", która zdobyła rozpoznawalność na całą Polskę. Barbara Kurdej-Szatan, to aktorka, o której jakiś czas temu było bardzo głośno. Teraz wszystko wskazuje na to, że serialowa Joasia wróci do grania w uwielbianym przez Polaków "M jak Miłość". Czy tak się stanie? Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Barbara Kurdej-Szatan z rodziną.