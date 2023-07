Tak mieszka Artur Szpilka z narzeczoną Kamilą. Są parą od ponad 10 lat - zobacz zdjęcie wnętrz [22.07.23]

Artur Szpilka urodził się w 1989 roku w Wieliczce. Jest młodszy od swojej partnerki o około 3 lata. Zawsze może liczyć na jej wsparcie podczas walk. Ostatnio Szpilka zdecydował się zawiesić karierę bokserską i spróbować swoich sił w MMA. W czerwcu dostał od KSW szansę walki z Mariuszem Pudzianowskim podczas wielkiej gali Colosseum 2 na Stadionie Narodowym. Wykorzystał ją idealnie posyłając Pudzianowskiego na deski.

Kamila Wybrańczyk z wykształcenia jest magistrem resocjalizacji i kryminologii. W wywiadzie, którego udzieliła dla Polska Press w ramach cyklu "Instahistorie" tak powiedziała o swoim partnerze: "To bardzo wrażliwy i empatyczny człowiek - za to najbardziej go kocham".