Tak mieszka Andrzej Piaseczny. Dom artysty w górach jest zachwycający - zobaczcie zdjęcia

Górski dom Andrzeja Piasecznego. Tak mieszka popularny "Piasek" u podnóża gór Świętokrzyskich

Andrzej Piaseczny to ceniony muzyk, którego nie trzeba raczej nikomu przedstawiać. Debiutował z zespołem Mafia, który przyniósł mu rozpoznawalność na całą Polskę. Następnie jego kariera nabrała rozpędu dzięki serialowi "Złotopolscy", gdzie Piasek wcielał się w postać Kacpra Złotopolskiego.

Piaseczny jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. czterech Superjedynek, Wiktora, Fryderyka, czy Telekamery. Na koncie ma również występ w wielu programach rozrywkowych - "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami", czy "The Voice of Poland".

