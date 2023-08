Tak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. Dom na wsi, kominek i cztery psy [zdjęcia - 8.08.2023 r.]

Agnieszka Woźniak-Starak mieszka w stylowej willi w podwarszawskim Konstancinie. Popularna prezenterka przeprowadziła się do domu na wsi na początku pandemii. Posiadłość prezenterki zbudowana jest z czerwonej cegły. Wokół domu jest mnóstwo zieleni - drzewa, krzewy i kwiaty, a także ogródek warzywny, którym zachwyca się gwiazda TVN.

- Łapię się za głowę i nie wierzę, że to mój ogródek warzywny. Przychodzę tu rano po ogórki, szczypiorek, sałaty, zioła i cokolwiek, co przyjdzie mi do głowy, nawet kwiaty. Jest tego tyle, że rozważam otwarcie jakiegoś lokalnego straganu - pisała o swoim ogródku warzywnym jakiś czas temu na Instagramie.