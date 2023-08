Tak mieszka Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem". Zobaczcie zdjęcia!

- Agnieszka Kotońska do 40-stki nie miała problemów z otyłością i wahaniem wagi. I choć miała duży apetyt na wszystko, nie musiała liczyć kalorii, do niczego nie było jej to potrzebne. Po 40-stce wszystko się jednak zmieniło. Zaczęła momentalnie tyć - informuje "Chodzieżanin".