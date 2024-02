Tak mi źle, tak mi szaro, nie tylko na Szarej - komentarz Jarosława Reszki Jarosław Reszka

Przykład ulicy Szarej na Wyżynach przypomina, że zaniedbane, tonące w błocie i pełne dziur ulice gruntowe to nie tylko problem dzielnic domków jednorodzinnych. Presja deweloperów sprawia, że nowe budynki - i to nie domki, lecz bloki - powstawały i powstają w obrębie blokowisk, zwłaszcza tych, z których niedaleko do śródmieścia.