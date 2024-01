Tak kapusta kiszona wpływa na twój organizm. Nie tylko podnosi odporność - oto właściwości [12.01.2024]

Kapusta kiszona. Dobrze przeczytaj skład

Właściwości kapusty kiszonej. Jak wpływa na organizm?

witaminy C

witaminy K

błonnika

Metoda kiszenia kapusty stosowana jest od wieków, wykorzystywano ją nie tylko do wzbogacenia walorów smakowych, ale przede wszystkim jako formę przechowywania żywności. To właśnie zawartość witaminy C chroniła marynarzy podczas długich podróży przed rozwojem szkorbutu. Kiszona kapusta wspomaga naszą odporność i zdrową florę jelitową. Jest niskokaloryczna - 100 gramów takiej kapusty to zaledwie 17-18 kalorii:

Białko - 1,2 g

Tłuszcz - 0,2 g

Węglowodany - ok. 3-4 g

