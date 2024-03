Tak dziś wygląda córka Andrzeja Gołoty. Alexandra Gołota jest bardzo podobna do mamy. Zobaczcie zdjęcia! [27.03.2024]

Alexandra Gołota urodziła się w 27 marca 1991 roku. Wkrótce skończy więc 33 lata. Podobnie jak jej mama jest prawnikiem. Jest absolwentką Marquette University w Milwaukee.

- Gdy mama chodziła do szkoły prawniczej, to głównie ona się mną opiekowała. Gdy zakładała własną firmę, było już o to trudno, więc część obowiązków przejął tata. Mama twierdzi, że mam w sobie dużo z jego charakteru. Nie jestem tak dobrze zorganizowana jak mama. Często nie przychodzę na czas. Gdy tata odwoził mnie do szkoły, mama była zła, że się przez niego spóźniam. Teraz spóźniam się już bez niczyjej pomocy - zdradziła w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Alexandra Gołota.