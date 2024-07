Tak dziś wygląda Byron Sully z serialu Doktor Quinn. Aktor Joe Lando rozkochał w sobie fanki [11.07.2024]

Swego czasu serial "Doktor Quinn" cieszył się ogromną popularnością w naszym kraju. Przygody młodej lekarki na Dzikim Zachodzie przyciągały przed ekrany telewizorów tłumy widzów. Jedną z głównych ról w amerykańskiej produkcji odgrywał Joe Lando, wcielający się w postać Byrona Sully'ego. Przystojny aktor podbił serca wielu fanek, które z pewnością są ciekawe, co dzisiaj u niego słychać. Zobaczcie, jak Joe Lando teraz wygląda. Mamy prywatne zdjęcia 62-letniego aktora.

Serial Doktor Quinn w Polsce

Doktor Quinn to amerykański serial telewizyjny przedstawiający historię młodej lekarki z Bostonu, która postanowiła przeprowadzić się na Dziki Zachód, by otworzyć tam własną praktykę lekarską. Akcja produkcji rozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku, tuż po zakończeniu wojny secesyjnej. Serial doczekał się sześciu sezonów, podczas których widzowie zobaczyli 150 odcinków. W Polsce Doktor Quinn zadebiutowała w 1994 roku i z miejsca stała się prawdziwym hitem. W kolejnych latach amerykańska produkcja wielokrotnie była emitowana w naszym kraju.

Grał Byrona Sully'ego

Jednym z głównych bohaterów w serialu był Byron Sully, przyjaciel, a następnie partner życiowy Doktor Quinn (w tej roli Jane Seymour). W postać szlachetnego Byrona wcielił się Joe Lando, który zyskał popularność właśnie dzięki tej roli.

W latach 90. w amerykańskim aktorze kochały się fanki na całym świecie. Nic dziwnego, ponieważ mężczyzna uchodził za jednego z najbardziej przystojnych aktorów w Stanach Zjednoczonych, a w 1993 r. znalazł się na liście 50. najpiękniejszych ludzi świata magazynu People.

Obecnie Joe Lando ma 62 lata, ale nadal imponuje formą. Zobaczcie, jak amerykański aktor zmienił się od zakończenia nagrywania serialu Doktor Quinn. Tak dzisiaj wygląda serialowy Byron Sully - w galerii poniżej prezentujemy jego prywatne zdjęcia.

