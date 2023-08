Tak dziś wygląda Bartek Wrona z zespołu Just 5. Na zdjęciach widać jego metamorfozę - tak się zmienił! [10.08.2023 ]

Bartek Wrona był najmłodszym członkiem grupy Just 5. W 1997 roku miał zaledwie 15 lat. Fanki go uwielbiały. Dlatego wspaniale rozpoczęła się również jego kariera solowa po rozwiązaniu zespołu. Jego singiel "Maria" został przebojem lata w 2005 roku. Zdobył z nią również drugie miejsce na festiwalu w Sopocie. Wielkim jego hitem był również utwór "Jedna na milion", cover "One in a Million" Bossona. Ostatnią swoją płytę wydał w 2010 roku. Zobaczcie, jak wygląda dziś Bartek Wrona, który 25 lat temu współtworzył zespół Just 5 >>>>

Mikulski/AKPA