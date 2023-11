Tak będzie wyglądał ślub Seher i Yamana w serialu Dziedzictwo. Zobacz zdjęcia z uroczystości! [29.11.2023 r.]

Zobacz wideo: Tak wyglądał turecki wieczór panieński Seher!

Przygotowania do ślubu Yamana i Seher

Mamy zdjęcia ze ślubu Seher i Yamana

Nadchodzące odcinki serialu "Dziedzictwo" będą skupiały się przede wszystkim na przygotowaniach Seher i Yamana do ślubu. Jednak Ikbal i Zuhal zrobią wszystko, by do ślubu nie doszło. Plan otrucia panny młodej się nie uda, a wszystko udaremni Ikbal. Kolejne próby powstrzymania Yamana przed pójściem do ołtarza również spełzną na niczym.