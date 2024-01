Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [31.01.2024 r.] Michał Sierek

Poznaliśmy wskaźnik tzw. inflacji emeryckiej za poprzedni rok. Na jego podstawie możemy przypuszczać, że waloryzacja w 2024 wyniesie około 11,9 proc. W galerii zamieszczamy tabele podwyżek emerytur po waloryzacji, która zostanie przeprowadzona w marcu. Zaznaczamy, że to wstępna prognoza, ostateczny wskaźnik będzie znany, gdy w lutym podane zostaną wszystkie niezbędne dane makroekonomiczne.Jak od 1 marca 2024 roku może urosnąć Twoja emerytura? Sprawdź wyliczenia dla konkretnych kwot od 800 do 6500 złotych brutto. ▶▶ Michał Sierek Zobacz galerię (20 zdjęć)

Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł.