Ta rasa psa świetnie pasuje do Twojego znaku zodiaku. Połączyliśmy 12 par - oto lista! [19.02.24] Wróżka Nadya

Oto dwanaście par psów i znaków zodiaku, które połączyła wróżka. Każdej rasie psa można przypisać powtarzające się cechy - podobnie jak znakom zodiaku. Zobacz, które rasy i znaki połączy wyjątkowa więź. Na nasze liście znalazły się między innymi: sznaucer miniaturowy, cavalier king charles spaniel, berneński pies pasterski i border collie. Więcej na kolejnych zdjęciach ▶▶ Pexels | Pixabay Zobacz galerię (13 zdjęć)

Poszczególnym znakom zodiaku można przypisać wyjątkowy i niepowtarzalny zestaw cech charakteru. Wróżka Nadya przeanalizowała je dla Was ponownie i dobrała 12 par znaków zodiaku i ras psów. Która rasa najlepiej będzie pasować do Lwa? Dlaczego odpowiednim towarzyszem dla Koziorożca będzie rottweiler i co może łączyć Strzelca z dalmatyńczykiem? Sprawdzicie to w naszej galerii.