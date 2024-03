Ta rasa kota pasuje do Twojego znaku zodiaku. 12 par połączonych przez wróżkę [1.03.2024] Wróżka Nadya

Wróżka Nadya połączyła dwanaście znaków zodiaku z rasami kotów, które najlepiej pasują pod względem cech charakteru. Kto będzie najlepszym towarzyszem dla ambitnego i niezwykle pracowitego Koziorożca? Dlaczego kot szkocki zwisłouchy może stworzyć idealną parę z Lwem i co łączy skrupulatną Pannę ze sfinksem? Przeczytacie o tym w naszej galerii. ▶▶ Pixabay | Pexels Zobacz galerię (13 zdjęć)

Nasze poprzednie zestawienie ras kotów i znaków zodiaku bardzo się Wam spodobało. Wróżka Nadya jeszcze raz przeanalizowała cechy charakteru poszczególnych ras i dopasowała je do poszczególnych znaków zodiaku. Oto nowe zestawienie - 12 par kotów i znaków. Który kot najlepiej pasuje do Panny? Dlaczego rasa ragdoll pasuje do Raka i co łączy zodiakalną Wagę z kotem perskim? Sprawdźcie!