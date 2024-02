Szukasz szybkiej pożyczki? Omijaj Facebooka, bo tam łatwo paść ofiarą oszustwa - przykłady ogłoszeń [1.02.24] Mikołaj Romanowski

Zjawisko fake newsów na Facebooku to niestety rzeczywistość, z którą mamy do czynienia na co dzień. Od jakiegoś czasu w mediach społecznościowych pojawiają się się kolejne niebezpieczeństwo – oferty "prywatnych pożyczek". Oszuści prześcigają się w zachęcaniu użytkowników do kontaktu, obiecując szybkie chwilówki o niskim oprocentowaniu. W galerii artykułu publikujemy ogłoszenia - zobacz, jakich ofert unikać. W artykule wyjaśniamy, jak działają oszuści na jakie konsekwencje narazić nas może nasza łatwowierność.