Syn Andrzeja Gołoty nie poszedł w ślady ojca. Tak wygląda Andrzej Junior. Zobaczcie zdjęcia! [9.03.24] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Andrzej Gołota poznał swoją przyszłą żonę Mariolę Babicz w trakcie gali bokserskiej w Stanach Zjednoczonych. Pobrali się w 1990 roku. Mają dwoje dzieci: Alexandę i Andrzeja Juniora.Na zdjęciu Andrzej Gołota Junior, Andrzej Gołota i Mariola Gołota po przylocie do Polski. Rok 2010. Andrzej Gołota Junior miał wówczas 13 lat.Tak dziś wygląda syn Andrzeja Gołoty. Media przekonują, że Andrzej Gołota Junior jest podobny do ojca. Zgadzacie się z tymi opiniami? Zdjęcia w naszej galerii >>>> AKPA/ Gałązka Zobacz galerię (13 zdjęć)

Andrzej Gołota Junior to syn wielkiego polskiego pięściarza - Andrzeja Gołoty. Syn nie poszedł w ślady ojca, choć początkowo próbował swoich sił jako bokser. Sport jest mu bliski, ale nie na tyle, by zaangażować się w to jak ojciec. Zobaczcie, jak dziś wygląda Andrzej Gołota Junior.