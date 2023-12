Sylwia Bomba wygląda kwitnąco. Zobacz gorące zdjęcia gwiazdy Gogglebox [16.12.23]

Sylwia Bomba wreszcie odnalazła miłość

Bomba i Collins chętnie razem pozują na ściankach podczas branżowych imprez. Widać, że doskonale czują się w swoim towarzystwie. Nowy partner gwiazdy Gogglebox zdążył już poznać bliżej rodzinę Sylwii Bomby . Z jej córką Antosią ma podobno bardzo dobre relacje, a niedawno wybrał się w rodzinne strony celebrytki, by spotkać się z jej rodzicami.

Internauci spekulowali o tym od dawna, ale dopiero pod koniec października Sylwia Bomba i Grzegorz Collins potwierdzili, że są razem . Para poznała się lepiej na planie programu Nasi w mundurach 2, w którym oboje brali udział. To właśnie tam pojawiło się między nimi uczucie.

Seksowne zdjęcia Sylwii Bomby

Internautów w Polsce do czerwoności rozgrzewa nie tylko związek Bomby i Collinsa, ale również gorące zdjęcia gwiazdy Googlebox na Instagramie. Fani celebrytki rozpływają się w komentarzach nad jej figurą, a pod kolejnymi postami sypią się same komplementy. "Nie bomba tylko petarda", "Piękna", "Bossska figura" - to tylko część z wielu komentarzy.