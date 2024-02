Sygnalizacje świetlne w Bydgoszczy do poprawy? Apel Rady Osiedla Okole w sprawie świateł przy przystanku "Garbary" na ul. Focha

– W obecnej chwili, zdaniem sygnalistów, zielone światło świeci się zbyt krótko, co utrudnia bezpieczne przejście pomiędzy przystankami dla użytkowników w pełni sprawnych i praktycznie uniemożliwia bezpieczne przejście dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, z balkonikami czy o kulach – czytamy.

– Działając w imieniu Zarządu Rady Osiedla Okola oraz licznej grupy mieszkańców Bydgoszczy, bardzo proszę o przeanalizowanie i dokonanie stosownej korekty sygnalizacji świetlnej polegającej na wydłużeniu czasu trwania sygnału zielonego dla pieszych pomiędzy przystankami tramwajowymi przystanku „Garbary” w ciągu ul. Marszała Focha – przekazuje Jan Dopierała, przewodniczący rady w piśmie do dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Wysłano je w poniedziałek (5 lutego).

Pismo jest pokłosiem dwóch śmiertelnych wypadków z udziałem tramwajów w Fordonie, do których doszło w styczniu. – Mieszkańcy zgłaszali się do nas z uwagami na temat przejścia na ul. Focha. Podobnie wygląda to na sąsiednim przystanku, również Garbary, przy ul. Królowej Jadwigi. Wiem, że takich miejsc w Bydgoszczy może być więcej, choćby rondo Grunwaldzkie, gdzie nie można „ciągiem” pokonać skrzyżowania, a trzeba się kilka razy zatrzymywać – mówi „Expressowi Bydgoskiemu” Jan Dopierała.