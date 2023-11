Święto Niepodległości w bydgoskiej Budowlance. Na finał pokaz mody retro [zdjęcia]

Spotkania w kawiarence patriotycznej i nie tylko

Nazajutrz odbył się przegląd pieśni i poezji patriotycznej.

- Uczniowie sami dobierali sobie utwory - mówi Agnieszka Wysocka. - W tym roku większy nacisk kładliśmy na suwerenność i wolność, bo w obliczu konfliktów na świecie i wojny za naszą wschodnią granicą nabrały one innego wymiaru. Chodziło o to, by pokazać młodzieży, że życie w pokoju jest nie do przecenienia, że trzeba się cieszyć z tego, że żyjemy w wolnym kraju i możemy realizować swoje pasje i spełniać marzenia.

Na holu głównym w szkole stanął też kącik retro, a w nim salonik z rekwizytami z lat 20. i 30 XX wieku. Była też kawiarenka patriotyczna.