Świąteczne dekoracje w domu Anny Bardowskiej. Kilka choinek i mnóstwo dodatków [zdjęcia - 27.12.23 r.] JK

Anna Bardowska poświęciła mnóstwo czasu, by udekorować swój dom na święta.Przejdź dalej i zobacz świąteczne dekoracje w domu znanej influencerki >>> Youtube/Anna Bardowska Zobacz galerię (22 zdjęcia)

Anna Bardowska przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęła już kilka tygodni temu. Popularna influencerka na bieżąco pokazywała fanom, jak wraz z rodziną szykuje się do tego wyjątkowego czasu. Ubieranie choinki, dekorowanie domu czy pieczenie ciasta - to wszystko można było oglądać na Youtube oraz Instagramie Anny Bardowskiej. Zobaczcie, jak gwiazda programu "Rolnik szuka żony" udekorowała swój dom na Święta Bożego Narodzenia.