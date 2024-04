Sułtanka Hürrem mocno się zmieniła. Aktorka Meryem Uzerli w tym roku kończy 41 lat - zdjęcia [14.04.2024 r.]

Sułtanka Hürrem - rola życia w serialu "Wspaniałe stulecie"

Tata Meryem Uzerli jest Turkiem, a mama Niemką. Aktorka urodziła się w 1983 roku w Kassel w Niemczech. By zagrać Hürrem musiała douczyć się języka tureckiego i na czas kręcenia odcinków przeprowadzić się do Turcji. Rola we "Wspaniałym stuleciu" była dla Uzerli wielkim przełomem w karierze. W samej Turcji telenowela biła rekordy popularności, a prawa do emisji serialu zakupiły telewizje na całym świecie. To dało Meyrem Uzerli międzynarodową rozpoznawalność i status megagwiazdy w Turcji. Niestety ogromna popularność, ciężka praca oraz nieszczęśliwy związek spowodowały, że Uzerli popadła w depresję. Odeszła z produkcji serialu w czasie, gdy kręcono jeszcze zakontraktowane odcinki.