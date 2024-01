Studniówki 2024. Sprawdziliśmy, gdzie bawić się będą bydgoscy maturzyści

Pierwsze bale studniówkowe już w tym tygodniu

- W tym roku wielu uczniów wybiera się na studniówkę bez osób towarzyszących - mówi Mariola Mańkowska, dyrektor I LO. - Czekają na ten bal, bo dla nich to ważny moment w życiu. Tak naprawdę po studniówce zaczyna się już odliczanie do matury.

- Dotychczas nasi maturzyści bawili się zazwyczaj w Operze Nova, ale tym razem rodzice zarezerwowali salę w Hotelu City i zrobili to już rok temu - mówi dr Wiesława Burlińska, dyrektor VI LO. - Mamy 152 maturzystów. Większość uczniów zdecydowała się na udział w tej zabawie. Na studniówkę nie idą pojedyncze osoby. Jednak z uwagi na koszty w tym roku będzie mniej osób towarzyszących. Cały bal planowany jest na ok. 200 osób.

W piątek (5 stycznia) studniówkę w Hotelu Holiday Inn mają z kolei maturzyści z IV LO w Bydgoszczy.

- W balu weźmie udział łącznie 208 osób, w tym 132 uczniów. Reszta to osoby towarzyszące i zaproszeni goście - mówi Beata Pilewska, wicedyrektor IV LO. - Po raz drugi studniówkę mamy w tym miejscu. Komitet studniówkowy salę rezerwował już na przełomie marca i kwietnia 2023 roku. Koszty to 400 zł od ucznia i 200 zł od osoby towarzyszącej. Rodzice bardzo się starają, by był to dla uczniów niezapomniany moment, dbają o wystrój i oprawę wydarzenia. Dla naszej szkoły to będzie wyjątkowa studniówka, bo odbywa się w roku jubileuszu 70-lecia naszego liceum.