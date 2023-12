Sprawdzony przepis na pierniczki świąteczne. Jak długo trzeba je piec, by były dobre? [18.12.2023]

Pierniczki świąteczne - oto składniki

Pierniczki na Boże Narodzenie - sposób przygotowania

Jak długo piec pierniczki

Rozgrzej piekarnik do temperatury 180 stopni Celsjusza. Stół podsyp mąką i rozwałkuj schłodzone ciasto. Pierniczki z tego przepisu powinny mieć około 3 mm grubości przed wstawieniem do piekarnika - więc na taką grubość wałkujemy masę. Wyłóż blachę papierem do pieczenia i na niej układaj wycięte foremką pierniczki. Włóż blachę do rozgrzanego piekarnika i piecz około 6-8 minut. Jeśli zdecydujesz się na grubsze ciasto - weź to pod uwagę ustawiając czas pieczenia. Obserwuj pierniki w piekarniku - patrz, jak zmieniają kolor i nie pozwól, by zbyt mocno się spiekły, bo będą gorzkie.