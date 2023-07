Sprawdź, która rasa psa najlepiej pasuje do Twojego znaku zodiaku

Wróżka Nadya przygotowała zestawienie 10 ras psów, które najlepiej będą pasowały do konkretnych znaków zodiaków. Cechy charakteru, które są typowe dla danej rasy można całkiem nieźle przypisać do cech, które odnajdziemy u zodiakalnego Lwa, Strzelca, Ryb, itd. Do kogo bardziej będzie pasować labrador, a do kogo beagle czy buldog francuski? Sprawdźcie - być może będzie to dla Was inspiracją przy wyborze rasy psa. Na kolejnych stronach prezentujemy dziesięć par ras i znaków zodiaku >>

Pixabay