Śmiertelny wypadek w Zdrojewie w pow. świeckim. Zderzyły się dwa busy i jedno auto osobowe. Nie żyje jedna osoba

Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku na trasie Warlubie-Nowe dokładnie o godz. 10:01. Na miejsce wysłano sześć zastępów straży pożarnej, a także wezwano policję oraz zespół ratownictwa medycznego

– Doszło do zderzenie dwóch busów oraz samochodu osobowego. Wszystkimi pojazdami podróżowali tylko kierowcy. Niestety kobieta kierująca samochodem osobowym poniosła śmierć na miejscu – przekazał nam bryg. Paweł Puchowski z Komendy Powiatowej PSP Świecie.

Ranny kierowca jednego z busów został zabrany do szpitala na badania. Drugiemu z kierujących nic się nie stało. Służby wciąż prowadzą działania na miejscu, aby można było udrożnić przejazd. Ruch na miejscu, na drodze krajowej 91, będzie zablokowany przez co najmniej 2-3 godziny. Zakończenia działań należy spodziewać się najwcześniej ok. 13.