Śmierć na Fordońskiej w Bydgoszczy. Nie żyje 38-letni mężczyzna, zatrzymano 43-latka

Nie żyje 38-letni mężczyzna

Jak udało się nam nieoficjalnie ustalić, doszło do użycia niebezpiecznego narzędzia - prawdopodobnie noża . Do tematu wrócimy.

O okoliczności zajścia zapytaliśmy prokuraturę. Prok. Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, mówi nam o piątkowej tragedii, lecz także bez szczegółów: - W godzinach późnopopołudniowych sprawca został zatrzymany, ale nie można było z nim od razu wykonać czynności procesowych.

To oznacza, że stan sprawcy nie pozwalał na to, aby móc mężczyznę przesłuchać. Będzie to możliwe prawdopodobnie w niedzielę, 11 lutego. Nieoficjalnie wiemy, że 43-latek został złapany podczas policyjnej obławy. Nastąpiło to około 2 godziny po tym, jak dźgnął śmiertelnie swojego 38-letniego znajomego.