Ślub Seher i Yamana w serialu Dziedzictwo już 4 grudnia w TVP 1. Mamy zdjęcia z wesela! [6.12.2023] JK

W ostatnich dniach widzowie serialu "Dziedzictwo" oglądali przygotowania do ślubu Seher i Yamana. Wszystko zostało zaplanowane największą starannością, a państwo młodzi zadbali o to, by w dniu wesela wyglądać wyjątkowo. Wiele osób nie może się tego doczekać, ale już wkrótce będziemy świadkami wesela w tureckiej telenoweli. Widzowie w Polsce uroczystość zobaczą w 166. odcinku serialu "Dziedzictwo", który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 4 grudnia. My jednak już teraz prezentujemy zdjęcia z wesela Seher i Yamana. Zobaczcie, jak nowożeńcy byli ubrani!