Skutki jedzenia papryki. To się dzieje z organizmem, gdy jesz paprykę [31.08.2023 r.]

Papryka - co to za warzywo?

Paprykę stosuje się do przygotowywania wielu dań na ciepło i na zimno, zup, sałatek, a także jako przyprawę lub dodatek do past kanapkowych oraz spożywa się ją samodzielnie.

Papryka, inaczej pieprzowiec (Capsicum L.) to rodzaj roślin z rodziny psiankowatych. Papryka uprawiana jest od co najmniej 6000 lat, a pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej z terenów między północnym Meksykiem i północną Argentyną. Współcześnie uprawiana jest na całym świecie.

Właściwości papryki - dlaczego warto ją jeść?

Papryka to bogactwo witamin i minerałów niezbędnych w zbilansowanej diecie. Przede wszystkim papryka jest cennym źródłem witaminy C. Jedna papryka dziennie zaspokoi zapotrzebowanie organizmu na tę witaminę. Papryka zawiera 5 razy więcej witaminy C niż cytryna. Więcej wit. C niż papryka zawiera tylko świeża natka pietruszki.