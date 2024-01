Sklep „Rondelek” w Bydgoszczy kończy swoją działalność. Istniał w mieście 75 lat

Lokal przy ulicy Długiej 43 jest doskonale znany mieszkańcom grodu nad Brdą i okolic. Jego historia sięga 10 września 1948 roku. Przez ponad 75 lat oferował klientom garnki, patelnie, sztućce, talerze, naczynia ozdobne itp. Obecnie prowadzą go Tomasz i Arkadiusz Milerowie, których dziadek zakładał sklep z artykułami gospodarstwa domowego.

- Tę decyzję podjęliśmy już w lutym, a planowaliśmy już nawet dwa lata temu. Nie upadamy, ale po prostu nie widzimy sensu na handel w tym miejscu. Wokół nas są same lokale usługowe, gastronomiczne. A nie ma też czwartego pokolenia, które mogłoby to poprowadzić. Mamy teraz inne plany – mówi Arkadiusz Miler, cytowany przez portal bydgoszczinformuje.pl.

- Zapraszamy serdecznie klientów do końca kwietnia bieżącego roku - dodaje - Na ulicy Długiej jest coraz mniej sklepów. Handel tutaj umiera. Próbowaliśmy poprawić sytuację przy wsparciu miasta. Wymieniono nawierzchnię i oświetlenie. Wszystko na nic. Kiedyś było kilkanaście sklepów z garniturami, teraz została garstka. Byłoby nawet lepiej, gdyby ktoś też otworzył taki sklep z AGD w pobliżu. Byłaby konkurencja, ale jednocześnie bardziej przyciągałoby to ludzi w to miejsce.