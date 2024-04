Sezon motocyklowy na moje oko i ucho - komentarz Jarosława Reszki Jarosław Reszka

Motocykl po upadku może znaleźć się daleko od szosy Jarosław Jakubczak, archiwum

O tym, że sezon motocyklowy rozpoczęty, nie muszę dowiadywać się z mediów. Ba, nie muszę nawet wyjeżdżać na drogę. Ja to słyszę, wychodząc do ogrodu. Od kilkukilometrowej prostej na drodze wojewódzkiej nr 254 dzieli mnie pas lasu. Pojazdów więc nie widzę, ale słyszę charakterystyczne wycie motocykla na bardzo wysokich obrotach. Odgłosy ciężarówek na tym odcinku do moich uszu nie docierają i to jest zdroworozsądkowa odpowiedź na pytanie, jakie pojazdy na polskich drogach są najbardziej hałaśliwe.