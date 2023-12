Serialowa Elif wkrótce skończy 15 lat! Tak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir z serialu "Elif" [21.12.23]

Nie każdy wie, że Turczynka urodziła się daleko od swojej ojczyzny. Isabella Damla Güvenilir przyszła na świat 18 stycznia 2009 roku w Nowym Jorku. Jej przygoda z aktorstwem zaczęła się przez przypadek - jako 5-latka odwiedzała rodzinę w Turcji i to właśnie wtedy została zauważona przez twórców serialu "Elif". Mała Isabella tak spodobała się producentom, że dostała tytułową rolę 6-latki, która w telenoweli przeżywa ze swoją mamą, Melek, przeróżne perypetie.

Ekipa filmowa szybko ją pokochała

Tak mówiła o niej Selin Sezgin, czyli Melek z "Elif"

- Wszyscy tutaj kochają Isabellę. W serialu jesteśmy mamą i córką, a w rzeczywistości traktujemy się jak siostry. Kiedy rozpoczynaliśmy nagrania serialu Isabella miała pięć i pół roku. Siedziała na moich kolanach. Nie potrafiła czytać ani pisać. Wszystkiego nauczyłyśmy się razem. Dorastała na naszych oczach. Wiem o niej wszystko. Ma alergię na jabłka, nie je jaj, wiem co ją martwi i co trzeba zrobić żeby przestała się martwić… Cała ekipa to wie! Świetnie się razem bawimy – powiedziała Selin Sezgin w wywiadzie dla Happy Channel.