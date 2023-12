Serial "Złoty chłopak". Zatem rozwód! Co wydarzy się po świętach i w nowym roku? [25.12.2023 r.]

Nowe streszczenia serialu "Złoty chłopak" - grudzień 2023, styczeń 2024

Esme z Seyran postanawiają rozmówić się z matką Pelin. Esme wychodzi załamana ze spotkania. Ma żal do Ferita, że opowiadał kochance o prywatnych sprawach jej rodziny. Po kolejnej kłótni Seyran przenosi się do mieszkania rodziców. Urażony Halis każe Kazimowi zrobić porządek z córką. Ifakat namawia Ferita do rozwodu. Abidin wyznaje Feritowi, że kocha Sunę. Ferit jest urażony i uważa, że przyjaciel go oszukał.

Ferit po kryjomu odwiedza Seyran. Dziewczyna jest nieugięta, nie chce wracać do posiadłości. Dla Ferita to oznacza tylko jedno - rozwód. Halis zabrania rodzinie kontaktować się z Kazimem i jego bliskimi. Ifakat aranżuje spotkanie Halisa z Pelin. Chce go przekonać do dziewczyny jako przyszłej żony Ferita.