Serial Złoty chłopak - to wydarzy się w marcu. Kazim będzie wściekły, gdy się dowie! [1.03.2024 r.]

Serial "Złoty chłopak" - co wydarzy się w marcu 2024?

Na początku marca w serialu "Złoty chłopak": Ferit idzie na rozmowę do dziadka. Halis oznajmia, że skoro Ferit opuścił rezydencję, zostaje odcięty od pieniędzy. Następnego dnia ten wraca z całą rodziną. Halis jest załamany...

Kazim nie jest zadowolony ze swojego pokoju w rezydencji. Idzie z reklamacjami do Halisa. Sultan znajduje u Dicle koszulkę Orhana i postanawia śledzić córkę. Ferit jest wściekły, że Seyran słucha rad Kayi. Nie dość, że chce iść na studia, to jeszcze nosi nieprzyzwoite stroje. W barze dochodzi do nieprzyjemnej sytuacji. Gdy o pomyśle studiów dowiaduje się Kazim, wpada w złość. Sultan jest wściekła na córkę, że ta zadaje się z Orhanem. Bije ją, a potem zamyka w pokoju. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" w najbliższym czasie? Przeczytaj streszczenia w galerii: