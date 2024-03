Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się w kwietniu. Suna odkrywa wielką tajemnicę Ferita [1.04.2024 r.] MIKIR

Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Złoty chłopak" w kwietniu. Wkrótce w serialu: Ifakat namawia Ferita, żeby wyznał prawdę dziadkowi. Kaya zabiera narzeczoną na śniadanie do kawiarni. Nukhet próbuje wybić Sunie z głowy ślub z synem. Halis przeprowadza długą rozmowę z Feritem. Co jeszcze się wydarzy? Więcej szczegółów w artykule i galerii zdjęć.