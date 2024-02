Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się w drugiej połowie lutego. Seyran wyznaje mężowi swoje marzenie [20.02.2024] Mikołaj Romanowski

Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00. Powtórki odcinków TVP 1 pokazuje o godz. 6.05. Telenowelę można oglądać w dni robocze. Co wydarzy się w drugiej połowie lutego? Ferit ucieka strażnikom i jedzie do Antep spotkać się potajemnie z Seyran, planując ucieczkę z dziewczyną. Do akcji niespodziewanie wkracza uzbrojony w broń Tarik, który strzela do Ferita. Ten pada zakrwawiony. Seyran rozpacza. Ferit trafia do szpitala, rodzina obawia się, że chłopak umrze... Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w telenoweli "Złoty chłopak" w najbliższych dniach. Streszczenia zamieszczamy w galerii.