Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się po weekendzie. Ślub i kompromitujące zdjęcie [19.03.2024 r.]

Telenowela "Złoty chłopak" - co jeszcze wydarzy się w marcu?

Kaya zabiera Sunę na spacer, gdzie dochodzi do bójki. Nukhet donosi Halisowi wszystko na temat Sultan. Halis jest wściekły i o wszystko obwinia Ifakat. Kaya ogłasza, że ożeni się z Suną. Kazim jest zachwycony, że kolejna córka wejdzie do rodziny Korhanów. Za to Seyran jest przerażona, bo nie wierzy, że siostra wychodzi za mąż z miłości. Piril, kuzynka Pelin, zaczyna knuć, żeby doprowadzić do rozwodu Ferita i Seyran. Pokazuje Pelin kompromitujące zdjęcie. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w nowych odcinkach serialu "Złoty chłopak". Streszczenia zamieszczamy w galerii.