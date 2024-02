Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się po weekendzie: Seyran wywieziona, Ferit chce ją odzyskać [3.02.24]

Telenowela "Złoty chłopak" - nowe streszczenia

Co wydarzy się po pierwszym weekendzie lutego w serialu "Złoty chłopak".

Wkrótce w serialu: Pelin próbuje popełnić samobójstwo. Kazim postanawia odesłać Seyran do Antep. Ferit chce uciec z wybrankąi organizuje ucieczkę z Seyran, ale mu się to nie udaje. Dziewczyna zostaje wywieziona do Antep. Ferit dowiaduje się, gdzie jest przetrzymywana i rusza po nią. Cała rodzina go szuka, żeby ratować mu życie. Tarik pilnuje Seyran, a ta boi się, że jej wybranek zostanie przez niego zabity... Co jeszcze się wydarzy?